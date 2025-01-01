edición general
LaLiga vuelve a denunciar a diestro y siniestro por ver fútbol gratis

¿Qué está haciendo aquí la LaLiga? Bueno, por loco que parezca, está llevando a cabo una campaña contra las páginas webs que utilizan los servicios de Cloudflare y que comparten, por motivos exentos a la piratería, una IP con otros servicios que sí son fraudulentos. Lo curioso aquí, es que presiona y amenaza a estos servicios de terceros, dejándoles ver que están cometiendo un delito de omisión o incluso de cooperación al saber que sus IP están siendo utilizadas para cometer delitos. Un completo sinsentido.

3 comentarios
Khadagar #1
Dicen que un buen ataque es la mejor defensa pero esto es más bien un ataque estúpido.

#3 ombresaco
Mi vecino se coló en el cine, desde entonces prohiben salir de mi calle cada vez que estrenan una secuela o precuela, o paralecuela de la guerra de las galaxias

beltzak #2
La pregunta del millón es si LaLiga ha denunciado ya a Cloudflare o también está cometiendo un delito de omisión.


