LaLiga vuelve a denunciar a diestro y siniestro por ver fútbol gratis

¿Qué está haciendo aquí la LaLiga? Bueno, por loco que parezca, está llevando a cabo una campaña contra las páginas webs que utilizan los servicios de Cloudflare y que comparten, por motivos exentos a la piratería, una IP con otros servicios que sí son fraudulentos. Lo curioso aquí, es que presiona y amenaza a estos servicios de terceros, dejándoles ver que están cometiendo un delito de omisión o incluso de cooperación al saber que sus IP están siendo utilizadas para cometer delitos. Un completo sinsentido.