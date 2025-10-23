edición general
LaLiga adjudica a RTVE los derechos en exclusiva de 116 partidos de la Copa del Rey con un incremento del 15% de su valor

El Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales de LaLiga ha adjudicado el Lote 1, Opción A del procedimiento de solicitud de ofertas para la comercialización de los contenidos audiovisuales de la Copa del Rey en España entre 2025-2026 y 2026-2027, a excepción de la final, a RTVE, "obteniendo un incremento del 15% del valor de los derechos licitados", con lo que la cifra podría estar rondando los 20 millones de euros, a los que habría que sumar, cuando se adjudiquen, la final y la fase previa.

#2 según chat yipiti

El Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales de LaLiga (encargado por Real Federación Española de Fútbol) adjudicó a Radiotelevisión Española (RTVE) el Lote 1, Opción A, que incluye los derechos de emisión y explotación audiovisual (canales en abierto o de pago) de hasta 116 partidos de la Copa del Rey, excluyendo la fase previa y la final.
