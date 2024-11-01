edición general
Laicidad, más o menos: cada vez más jóvenes se declaran no religiosos

Uno de los hallazgos más destacados es que el 40% de la población ya se identifica como no creyente. Aunque los últimos datos muestran una ligera bajada de 2,5 puntos en las personas que declaran tener adscripciones de conciencia no religiosa, el análisis histórico desde 1980 muestra un camino claro hacia una sociedad cada vez más secularizada, marcada por el relevo generacional.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Quedan menos religiosos pero más fanáticos
Gry #2 Gry
#1 Apuesto a qué la mayoría de quienes presumen de religión no pisan la iglesia más que para bodas, funerales y bautizos. :-P
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#2 o presumen de cristianos pero luego apoyan un genocidio, y callen ante agresiones, asesinatos y destrucción del pueblo cristiano en esa misma zona geográfica
#3 Dav3n
#1 Ni eso, el problema es que los fanáticos que quedan pueden pagar el marketing necesario para que parezca que son muchos más.

Las mismas granjas de bots que llevaban las trolas de revistaejercitos a portada día si y día también :troll:
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
No se yo, mucho laico halal se ve tambien
