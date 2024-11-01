Laicidad, más o menos: cada vez más jóvenes se declaran no religiosos

Uno de los hallazgos más destacados es que el 40% de la población ya se identifica como no creyente. Aunque los últimos datos muestran una ligera bajada de 2,5 puntos en las personas que declaran tener adscripciones de conciencia no religiosa, el análisis histórico desde 1980 muestra un camino claro hacia una sociedad cada vez más secularizada, marcada por el relevo generacional.