¿Lagarde se va antes de tiempo? Se baraja el nombre de un español

Traducción del 24/02/2026 de la revista alemana Focus: "Y está el español Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales en Basilea, con una amplia red de contactos internacionales, hábil políticamente y aceptable tanto para el norte como para el sur. Su ventaja no solo radica en su perfil, sino también en la geografía: España nunca ha tenido un presidente del BCE. En Bruselas y en las capitales, esto se considera un argumento de peso, casi una corrección largamente esperada en el equilibrio europeo".

Barney_77 #2 Barney_77
Por favor que sea Zapatero
#3 Dav3n
Será algo parecido a cuando nos cambiaron a Estontoberg por Ratte en la OTAN.

Cuando pensabas que no podía haber nada peor van y se superan xD
#1 diablos_maiq
¿el Banco de Pagos Internacionales en B? :troll:
