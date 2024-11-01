Ladrones a la caza de turistas en Barcelona: asaltan violentamente a una familia con niños al subir al taxi

Un grupo de visitantes estaba esperando un taxi cuando, en el momento de subir al vehículo, un hombre se acercó rápidamente e intentó sustraer un bolso al padre de la familia. La víctima, sin embargo, pudo resistirse y evitar el robo, hecho que obligó al ladrón a huir corriendo. el autor no actuaba solo. A pocos metros había un segundo hombre, encima de un patinete eléctrico, que se marcha del lugar inmediatamente después, dificultando cualquier intento de persecución. Todo apunta a que se trata de un cómplice y que la acción estaba coordinada,