Ladrones a la caza de turistas en Barcelona: asaltan violentamente a una familia con niños al subir al taxi

Un grupo de visitantes estaba esperando un taxi cuando, en el momento de subir al vehículo, un hombre se acercó rápidamente e intentó sustraer un bolso al padre de la familia. La víctima, sin embargo, pudo resistirse y evitar el robo, hecho que obligó al ladrón a huir corriendo. el autor no actuaba solo. A pocos metros había un segundo hombre, encima de un patinete eléctrico, que se marcha del lugar inmediatamente después, dificultando cualquier intento de persecución. Todo apunta a que se trata de un cómplice y que la acción estaba coordinada,
| etiquetas: robo , acecho , delicuencia , presa facil
Con un chaval de Vitoria, no delicuente, si se empeñarón y cuando le pillaron le reventarón la cará. Parece que se atreven mas con no-delicuente que con delicuentes.
A partir de 3 es banda organizada, pero esta claro que hay parejas organizadas, con papeles separados. Tal vez se deberia aplicar una agravante y si es extrajeron espulsion inmediata o trabajos hasta que reembolse los gastos que ha generado.
www.youtube.com/watch?v=jAL1Bim-n7U
www.youtube.com/watch?v=DVs43LkHx_A
Un ataque asi, deberia estar agrabado.
En Italia esta penado tocar a una embarazada, lo que curiosamente esta siendo aprovechado por delicuentas, que enseguida dicen que estan embarazadas, pero luego no se comprueba si es verdad.
#6 Hay gente a la que han matado a patadas para quitarles 10€ (o las zapatillas). No me resulta particularmente impresionante.