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Ladrones a la caza de turistas en Barcelona: asaltan violentamente a una familia con niños al subir al taxi

Un grupo de visitantes estaba esperando un taxi cuando, en el momento de subir al vehículo, un hombre se acercó rápidamente e intentó sustraer un bolso al padre de la familia. La víctima, sin embargo, pudo resistirse y evitar el robo, hecho que obligó al ladrón a huir corriendo. el autor no actuaba solo. A pocos metros había un segundo hombre, encima de un patinete eléctrico, que se marcha del lugar inmediatamente después, dificultando cualquier intento de persecución. Todo apunta a que se trata de un cómplice y que la acción estaba coordinada,

| etiquetas: robo , acecho , delicuencia , presa facil
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7 comentarios
9 2 2 K 89 actualidad
GeneWilder #1 GeneWilder
El patinete es revelador.
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#4 lectorcritico
#1 Creo que en ciclomotor y patinete esta prohibido ir dos. Solo por eso la policia debia actuar pero deben ser dificiles de pillar. Salvo que se pongan a perseguirlos con un patinete potenciado o un dron. Yo creo que ni lo intentan por la poco probabilidad de pillarlo.

Con un chaval de Vitoria, no delicuente, si se empeñarón y cuando le pillaron le reventarón la cará. Parece que se atreven mas con no-delicuente que con delicuentes.

A partir de 3 es banda organizada, pero esta claro que hay parejas organizadas, con papeles separados. Tal vez se deberia aplicar una agravante y si es extrajeron espulsion inmediata o trabajos hasta que reembolse los gastos que ha generado.
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#2 lectorcritico *
Parece que es habitual que ataquen a gente con bebes o carritos que no pueden reaccionar.
www.youtube.com/watch?v=jAL1Bim-n7U
www.youtube.com/watch?v=DVs43LkHx_A
Un ataque asi, deberia estar agrabado.

En Italia esta penado tocar a una embarazada, lo que curiosamente esta siendo aprovechado por delicuentas, que enseguida dicen que estan embarazadas, pero luego no se comprueba si es verdad.
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CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
¿Un intento de robo en Barcelona?!? Pensé que no viviría para vivir una cosa así de increíble y relevante.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#3 Forcejeo con un carrito de bebe por medio, lo mas normal del mundo no te jode, "justiciero"
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CerdoJusticiero #7 CerdoJusticiero *
#5 Y al lado de un taxi y en abril. Increíble todo.

#6 Hay gente a la que han matado a patadas para quitarles 10€ (o las zapatillas). No me resulta particularmente impresionante.
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vjp #6 vjp
#3 creo que la noticia no es el intento de robo si no el método y la falta de humanidad
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menéame