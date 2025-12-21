·
La lacra de los estudios hechos con inteligencia artificial está destrozando la ciencia
Un estudio de un millón de trabajos científicos revela que, aunque la IA impulsa la productividad académica, también conduce a la producción de basura científica
ciencia
#1
reithor
Éramos pocos y parió la IAbuela... Ya se llenó de resultados basura con la proliferación de revistas predatorias, especialmente hace unos años tras el mandato de publicación en abierto, donde algunos se fueron al pay to publish, y con peer reviewing cuestionable.
1
K
22
#2
alfon_sico
El estudio lo hizo otra IA?
1
K
19
#3
powernergia
Así todo.
La IA nos adentra en la Era de la Estupidez de manera más eficiente.
4
K
47
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
