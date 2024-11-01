edición general
El laboratorio Noboa: cómo la nueva derecha desmantela la democracia sin tanques

Ecuador ensaya el manual del neofascismo del siglo XXI mientras la comunidad internacional mira hacia otro lado. En Ecuador no hay tanques en las calles ni militares tomando palacios presidenciales. Sin embargo, el país vive un golpe de Estado silencioso que está desmantelando la democracia desde dentro. Daniel Noboa no necesita uniformes para ejecutar el manual de la nueva derecha autoritaria global: le basta con un “plan de eficiencia” para destruir décadas de avances sociales. En apenas meses de gobierno, Noboa ha despedido a 5.000 ...

ecuador , noboa , neofascismo , sin tanques , democracia
4 comentarios
Supercinexin #1 Supercinexin
De ésto no oirás queja ninguna en los telediarios. Eso sí, luego Maduro "dictador" y que si venesssuela "crímenes de lesa humanidad" y venga inventarse mentiras de la Democracia Venezolana.
Autarca #2 Autarca *
Llamar "democracia" a Ecuador es un insulto a la democracia

Ya lo es llamar a España o USA
cocolisto #3 cocolisto
El paraiso de vox y ayusistas.
reivaj01 #4 reivaj01
#3 Y como no espabilemos, nuestro futuro.
