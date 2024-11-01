El laboratorio Noboa: cómo la nueva derecha desmantela la democracia sin tanques

Ecuador ensaya el manual del neofascismo del siglo XXI mientras la comunidad internacional mira hacia otro lado. En Ecuador no hay tanques en las calles ni militares tomando palacios presidenciales. Sin embargo, el país vive un golpe de Estado silencioso que está desmantelando la democracia desde dentro. Daniel Noboa no necesita uniformes para ejecutar el manual de la nueva derecha autoritaria global: le basta con un “plan de eficiencia” para destruir décadas de avances sociales. En apenas meses de gobierno, Noboa ha despedido a 5.000 ...