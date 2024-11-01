La saga de los Godó  

Familia de empresarios y políticos catalanes activa desde el S.XVIII. El primer miembro destacado de la dinastía familiar, originaria de Baldellou, Huesca, fue Ramón Godó (Baldellou, 1717-Igualada, 1798), afincado en Igualada junto a su hijo, que se estableció como tejedor, Ramón Godó Mas (Baldellou, 1742-Igualada, 1813). Durante la primera mitad del siglo XIX, el auge de la industria textil permitió a la familia Godó alcanzar un alto nivel de desarrollo económico e intervenir en la política municipal de Igualada.