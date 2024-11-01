La Revolución Z

No me creo que haya una mano oscura que hilvane todos estos movimientos y revoluciones, que exista una conspiración mundial para desestabilizar el orden-desorden internacional en el que vivimos, aunque siempre puedan existir agentes foráneos que puedan instrumentalizarlas. Lo que en mi opinión ocurre es una coincidencia espacio temporal de circunstancias similares, como pueden ser; la existencia de una población juvenil con falta de perspectivas de futuro, una crisis socioeconómica, un comportamiento poco ético de los políticos, y una chispa