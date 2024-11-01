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La Mar de Citas

La Mar de Citas es una app gratuita para Android que te notifica cuando hay citas disponibles para el trámite de extranjería que necesitas. Sin intermediarios revendiendo citas — completamente gratis.

| etiquetas: mar , citas , extranjería
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1 comentarios
4 1 1 K 37 actualidad
reivaj01 #1 reivaj01
Me parece una idea maravillosa, no obstante, aún no han abierto la descarga al público general. De momento, sólo pueden usarla ONG's y colectivos solidarios.
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menéame