La IA y sus cosas

El otro día vi un post en IG de una colega psicóloga en el que subió una foto suya de adulta abrazando a la niña que fue. Es un montaje sencillo que se realiza con la inteligencia artificial. Basta con subirle una foto actual y una de cuando eras pequeña. Lo hice y, tras obtener el resultado, que la espera me puso más nerviosa que la que precede a la rayita o rayitas de una prueba de embarazo, nos vi en la pantalla del móvil. Necesité un ratito para procesarlo porque de realismo se pasó el ChatGPT.