La descentralización

Ánkora tiene un trabajo incomprensible en un mundo incomprensible, y tiene la intención de renunciar a él para buscar una realidad más centralizada a la suya.







Ánkora por poco olvida las llaves de su casa después de, tras un momento de intensa cavilación, haber decidido que ese día renunciaría a su empleo. Habiendo tantos mundos en los que aprovecharía mejor mi potencial, ¿por qué quedarme en esa compañía donde no hago más que sentarme atender a los que quieren ver al jefe? Sí, de vez en cuando es verdad que me llaman y puedo estirar las piernas un rato, el ambiente honestamente podría ser peor… ¿irá hoy Néing o seguirá enfermo? Me dijo que en su mundo no existen las mismas enfermedades que en el mundo donde está la compañía, me preocupa que se haga el resistente y termine con los hogls amputados de nuevo. Meditando sobre cómo llegaría hasta la oficina de su jefe y le entregaría su renuncia, llega a la estación de viajes. Se interna en aquel laberinto cúbico como siempre lo había hecho desde que era niña, y camina hacia la sección que contiene los cubículos de octava dimensión, dado que el mundo donde trabajaba se encuentra fuera de su megaverso. La estación es lo bastante grande para que casi nunca se tuviera que esperar por un cubículo vacío; Ánkora sólo una vez en su vida tuvo que tener paciencia para viajar a otro universo: tenía diez años, la habían invitado a la fiesta de cumpleaños de una amiga que vivía en un multiverso un poco lejano. La festejada había alquilado un cubículo para que los invitados se transportaran directamente a su casa. Lo que no sabían Ánkora y otras dos amigas que la acompañaban era que la cumpleañera había cometido el error de invitar a media realidad a su fiesta, y los invitados que saturaban ese único cubículo fueron tantos, que Ánkora y sus amigas tuvieron que esperar más de una hora hasta que las coordenadas del cubículo finalmente se marcaran como disponibles. Ella había sugerido que simplemente pusieran las coordenadas de la estación de viajes más cercana a la residencia de la cumpleañera y ellas caminarían el resto, las razones por las que no habían hecho eso ya no le quedan muy claras ahora. Cuando al fin entra a uno de los cubículos de octava dimensión (desde la infancia no había podido evitar compararlos con gordos refrigeradores cilíndricos, cuyo color gris daba sueño al mirarlos), recuerda borrosamente que le habían dicho algo de que no habría sido educado llegar a la fiesta de otro modo, cuando habían dispuesto tan gentilmente de un cubículo personal. Fuera como fuera, sus memorias durante esa hora de espera son de aburrimiento, pasándosela percutiendo ruidosamente con el pie contra el suelo gris, cuya consistencia recordaba un poco a la arena mojada.



*



“Le damos la bienvenida”

Ánkora pone en el suelo su portafolio y se dirige hacia el panel, pegado a la pared curva.

“Le recordamos que este cubículo sólo transporta hacia megaversos. Por favor, verifique que las coordenadas hacia las que desea viajar se correspondan con las de un megaverso; de lo contrario, haga el favor de salir…”

Ánkora había sacado su tarjeta de viajes y la había metido en la ranura del panel. Al ser detectada, tecleó su contraseña en la pantalla táctil y apretó el botón silenciador de la derecha; ya está harta de escuchar la misma voz todos los días, como si fuera siempre la primera vez que viajaba. En la pantalla aparece la listas de “coordenadas guardadas, nueva coordenada, añadir y eliminar coordenadas”, selecciona su lista de coordenadas guardadas: Mamá-Universo, Sorenkiu-Multiverso, Zúruk-Ultraverso, Sol verde-Multiverso, Tía Vénua-Universo, Parque de las flechas-Megaverso, Papá-Ultraverso…Bajó por la lista con el dedo hasta que llegó a Trabajo-Megaver