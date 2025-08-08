edición general
Kristi Noem responde a burla en 'South Park': “Solo los extremistas hacen eso”

Kristi Noem, calificó de “perezosa” y “mezquina” la caracterización que el programa 'South Park' hizo de ella en un episodio en el que se burlaba del proceso de reclutamiento que lleva a cabo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). “Es tan flojo burlarse constantemente de mujeres por su apariencia. Solo los 'trolls' (provocadores) y los extremistas hacen eso. Si querían criticar mi trabajo, adelante, que lo hagan. Pero claramente no pueden. Solo eligen algo tan insignificante como eso”, aseguró en el programa de radio

karakol
Noem llamando a South Park, o a quien sea, extremista. Hay que joderse.

De todas las respuestas que le han dado, y son muchas, esta es demoledora.

youtu.be/xxSlOr7Ld44

Aparte de la troleada de South Park al poner su careto deformado como imagen en su cuenta de X/Twitter

x.com/southpark?lang=es

Putos genios. xD
