Kristi Noem responde a burla en 'South Park': “Solo los extremistas hacen eso”

Kristi Noem, calificó de “perezosa” y “mezquina” la caracterización que el programa 'South Park' hizo de ella en un episodio en el que se burlaba del proceso de reclutamiento que lleva a cabo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). “Es tan flojo burlarse constantemente de mujeres por su apariencia. Solo los 'trolls' (provocadores) y los extremistas hacen eso. Si querían criticar mi trabajo, adelante, que lo hagan. Pero claramente no pueden. Solo eligen algo tan insignificante como eso”, aseguró en el programa de radio