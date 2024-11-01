edición general
A Kristi Noem se le negó el acceso al baño mientras arrestaba a inmigrantes ilegales en el estacionamiento de Walmart de Chicago [ENG]

Noem y un grupo de agentes del DHS y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaban en el Chicago zona el viernes realizando operaciones migratorias. '¿Podemos usar sus baños?', pregunta un funcionario a un hombre que mantiene las puertas cerradas en el edificio del ayuntamiento. 'No, no puedes', le responde a la secretaria y a su grupo. Luego, el guardia les pide que no abarroten la puerta, diciéndoles efectivamente que se vayan.

karakol #1 karakol
Me ha venido a la cabeza cierta imagen. :-D  media
3
Cuñado #2 Cuñado
La recordaréis de episodios como el de matar a balazos a su perro porque era desobediente y contarlo en sus memorias.

Psicópata y retrasada. Lo tiene todo para pertenecer al gobierno de Trump.
3
fofito #4 fofito
Bien hecho. Quien no tiene un mínimo de empatía no merece más que pasearse con sus meados encima.
Así todos podemos percibir con quien confrontamos.
1
Robus #3 Robus
Soy de la Gestapo ¿le molesta que usemos su baño?
0
Machakasaurio #5 Machakasaurio
#3 oye, la Gestapo vestía bien, y no recuerdo que matará cachorros....
0

