Kristi Noem dice que el sospechoso del tiroteo contra la Guardia Nacional se “radicalizó” en Estados Unidos [ENG]

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el domingo en “Meet the Press” de NBC News que las autoridades creen que el sospechoso del tiroteo contra la Guardia Nacional se radicalizó en Estados Unidos y que el proceso de asilo para migrantes se reanudará cuando la administración haya gestionado el atasco de solicitudes bajo los nuevos criterios establecidos tras el ataque. Sus declaraciones llegan después de que Trump dijera que “pausaría permanentemente” la migración desde “países del tercer mundo”.