El Kremlin dice que Ucrania no intentó sabotear su desfile militar en la Plaza Roja

Peskov añadió que la tregua en Ucrania acordada la víspera con mediación de Estados Unidos se prolongará sólo hasta este lunes 11 de mayo. La parada militar de este sábado duró 45 minutos y fue la más corta en muchos años, ya que por primera vez desde 2007 transcurrió sin armamento pesado, debido, según el Kremlin, a la amenaza terrorista ucraniana.