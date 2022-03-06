El Kremlin dice que Ucrania no intentó sabotear su desfile militar en la Plaza Roja

Peskov añadió que la tregua en Ucrania acordada la víspera con mediación de Estados Unidos se prolongará sólo hasta este lunes 11 de mayo. La parada militar de este sábado duró 45 minutos y fue la más corta en muchos años, ya que por primera vez desde 2007 transcurrió sin armamento pesado, debido, según el Kremlin, a la amenaza terrorista ucraniana.
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Creo que en este libro se han saltado varias paginas.
Edit : Rectifico , si que lo habia dicho, en las paginas faltantes de la novela esta, supremacia aerea para lanzar bombardeos indiscriminados.
Ninguna de las partes tiene supremacia aerea y eso es lo unico que impide los bombardeos indiscriminados.
... como decir "eres malo" queda muy infantil, pues se dice "terrorismo" pero viene a significar lo mismo.
www.lavanguardia.com/internacional/20220306/8103569/denis-kireev-asesi
es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Dombás
Sin sanciones por parte de la UEFA, sin expulsión de Eurovisión en ningún momento y con todos sus atletas participando desde 2014 en todo tipo de campeonatos, nadie hablaría de sanciones a Ucrania ya que, debe ser, las escaramuzas no derivan en sanciones; las guerras sí.