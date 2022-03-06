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El Kremlin dice que Ucrania no intentó sabotear su desfile militar en la Plaza Roja

El Kremlin dice que Ucrania no intentó sabotear su desfile militar en la Plaza Roja

Peskov añadió que la tregua en Ucrania acordada la víspera con mediación de Estados Unidos se prolongará sólo hasta este lunes 11 de mayo. La parada militar de este sábado duró 45 minutos y fue la más corta en muchos años, ya que por primera vez desde 2007 transcurrió sin armamento pesado, debido, según el Kremlin, a la amenaza terrorista ucraniana.

| etiquetas: rusia , moscú , ucrania , desfile de la victoria , guerra
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23 comentarios
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Comentarios destacados:      
LoboAsustado #5 LoboAsustado
Espera, espera... ¿invades a un país y si intentan atacar a tu ejercito son "amenazas terroristas"?.
Creo que en este libro se han saltado varias paginas.
5 K 58
Veelicus #6 Veelicus
#5 Si, te has saltado la pagina que atacar un desfile militar no es atacar un ejercito, es atacar una concentración de personas viendo un desfile militar, sobre todo si es un bombardeo indiscriminado, si es un ataque con drones y solo detruye tropas es otra cosa, pero plantear bombardear eso... en fin... alguien con dos dedos de frente les ha hecho entender que mejor no, porque si se les ocurre atacar este desfile iban a ser millones los rusos que se iban a presentar voluntarios para el alistamiento y el ejercito ruso atacaria con todo, y digo con todo.
4 K 67
LoboAsustado #7 LoboAsustado
#6 Entonces me faltan las paginas en las que ucrania adquiere supremacia aerea para lanzar bombardeos indiscriminados. Hasta donde nos informa la prensa en españa , los ucranianos son muy cansinos con los drones de precision, pero igual la prensa rusa cuenta otra cosa.
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Veelicus #8 Veelicus
#7 Insinuas que Rusia lanza bombardeos indiscriminados??? de verdad estas tratando de hacernos creer eso?
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LoboAsustado #9 LoboAsustado *
#8 Solo tu has mencionado bombardeos indiscriminados, yo no los he mencionado por ninguna parte.

Edit : Rectifico , si que lo habia dicho, en las paginas faltantes de la novela esta, supremacia aerea para lanzar bombardeos indiscriminados.
Ninguna de las partes tiene supremacia aerea y eso es lo unico que impide los bombardeos indiscriminados.
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JohnnyQuest #12 JohnnyQuest
#9 Nah
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Pertinax #11 Pertinax *
#8 Mariupol tras el asedio ruso. Miles de civiles asesinados y el 80% de la ciudad destruida.  media
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Golan_Trevize #13 Golan_Trevize
#8 No hombre, todos sabemos que Rusia lanza bombas de hamor.
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josde #18 josde
#13 Sobre todo sobre Kiev.
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Aokromes #16 Aokromes
#6 y ademas con lideres mundiales en el mismo.
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ombresaco #15 ombresaco
#5 Es triste, pero a eso juegan todos. Centrándonos en los conflictos actuales y más mediáticos: Rusia dice que los ucranianso son terroristas o nazis, lo mismo se dice de Rusia, y de Israel, y de Irán (tanto del régimen como de la resistencia interna), y de los gazatíes, de los libaneses y de Israel, también el régimen de Venzuela era terrorista, y también se acusa de terrorismo a EEUU. Ojo, no estoy dicendo que lo sean o no, sino que hay quien los describe como terroristas.

... como decir "eres malo" queda muy infantil, pues se dice "terrorismo" pero viene a significar lo mismo.
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alfre2 #10 alfre2
Recordar que esto solo cuenta como guerra desde el momento que entró Rusia en juego. Durante años Ucrania atacó el Donbass pero aquello nunca pasó de ser considerado una “escaramuza doméstica” sin importancia.
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Pertinax #17 Pertinax *
#10 A la Guerra del Dombás se le llamó Guerra del Dombás desde el minuto uno. En ese contexto, mercenarios rusos con armamento cedido por Rusia derribaron el Vuelo 17 de Malaysia Airlines con 300 víctimas civiles.

es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Dombás
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#19 fremen11
#17 Y a todos les importa un carajo
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Pertinax #21 Pertinax
#19 Incluso RTVE, entre otros medios, emitió diversos monográficos con periodistas desplazados a la zona.
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alfre2 #20 alfre2
#17 bah, exageras. ¿O acaso insinúas que, por ejemplo, la UEFA decidió mirar para otro lado cuando permitía al Shaktar Donetsk seguir compitiendo en Champions como si tal cosa? Juega desde Kiev y asunto arreglado.

Sin sanciones por parte de la UEFA, sin expulsión de Eurovisión en ningún momento y con todos sus atletas participando desde 2014 en todo tipo de campeonatos, nadie hablaría de sanciones a Ucrania ya que, debe ser, las escaramuzas no derivan en sanciones; las guerras sí.
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Pertinax #22 Pertinax *
#20 Paramilitares rusos en la Guerra del Dombás. Fuente en #17  media
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#1 Pitchford
Es una guerra menos cerda que otras, en las que matan a traición hasta a los negociadores.
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Veelicus #2 Veelicus
#1 Bueno, en esta guerra los ucranianos tambien se cargaron a algun negociador ucraniano al empezar la guerra
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#4 tpm1
Ni a Gila se le ocurrirían estas historias.
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#23 sliana
45 minutos y sin armamento pesado? Ucrania ha conseguido sabotear el desfile. Que no ha sido con petardazos? Ok, pero duele más, duele en el orgullo por haber cambiado el plan por miedo.
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menéame