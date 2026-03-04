De Telegram a la cárcel: el Kremlin criminaliza la vida cotidiana de los rusos

Cantar en la calle, compartir mensajes o fotos en Telegram: en la Rusia de Putin, prácticas que antes eran habituales se han convertido en delitos castigados por un Estado represivo. Incluso la prensa autorizada por el Kremlin da la voz de alarma: si los rusos de a pie empiezan a sentir la presión geopolítica en la intimidad de sus vidas cotidianas, hay un problema. Guillaume Lancereau analiza una tendencia.