De Telegram a la cárcel: el Kremlin criminaliza la vida cotidiana de los rusos

Cantar en la calle, compartir mensajes o fotos en Telegram: en la Rusia de Putin, prácticas que antes eran habituales se han convertido en delitos castigados por un Estado represivo. Incluso la prensa autorizada por el Kremlin da la voz de alarma: si los rusos de a pie empiezan a sentir la presión geopolítica en la intimidad de sus vidas cotidianas, hay un problema. Guillaume Lancereau analiza una tendencia.
| etiquetas: putin , rusia , represión
Jodete Putin!!!!!! Vas de machote y no llegas ni a gayer del montón
No digas eso que se te enfadan los OTANazis.
Esto va por el mensaje número dos que no sé por qué me tiene en ignorados