El Kremlin anuncia que Trump y Putin se reunirán probablemente la semana que viene

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "hay muchas posibilidades" de que se reúna "muy pronto" con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra de Ucrania. Minutos después, el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov confirmó que el encuentro se producirá en los próximos días. "La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días tomarán sus preparativos", dijo Ushakov.

etiquetas: donald trump , vladimir putin
Comentarios:
Veelicus
Algo anunciaran, Trump no va a ir a Rusia para no llegar a ningun acuerdo, algo se habra acordado estos ultimos dias que sabremos la semana que viene.
Ojala sea el fin de la guerra.
Projectsombra
#2 La guerra solo teminara si Rusia gana (que dando se con TODA Ucrania , no como dice solo 4 provincias) o se desfonda y colapsa , que no van dejar que pase , todo lo demás sera pausar la guerra para continuarla luego .
BurraPeideira_
#2 No creo que la reunión vaya a ser en Rusia... Será en un sitio neutral como Turquía o Arabia saudí.
Dirán cosas bonitas y harán lo que les salga de los huevos. Occidente no va a levantar las sanciones ni se va a comprometer a dejar a ucrania neutral. A EEUU le sigue interesando una Rusia enfrentada con Europa. Y Rusia poco a poco aunque sea con un gran coste lo peor ya lo ha pasado.
Yo no veo el fin de la guerra próximo.
Veelicus
#8 Yo tampoco creo que acabe la guerra ya, simplemente lo deseo.
Find
#2 Va a pasar cuentas con el jefe
Ed_Hunter
#2 puede que hayan quedado solo para ir de putas, no serla la primera vez.
angelitoMagno
Bueno, llegarán a un acuerdo que será inaceptable por Ucrania, así que nada, esto no creo que se haya acabado.
angelitoMagno
Mi apuesta. Un alto el fuego, pero sin retirada de tropas rusas. Dejarán pasar de meses y media Ucrania anexionada de facto.
Suigetsu
#11 A día de hoy un alto el fuego solo beneficia a Ucranía, que estas semanas está en plena movilización porque hay frentes a punto de colapsar.
Con este alto el fuego ganaría tiempo para reforzar sus linias.

Un alto el fuego tiene que beneficiar ambas partes si no, no tiene sentido.

Un ejemplo sería el último de Gaza e Israel. Hamas consiguió tiempo para reorganizarse e Israel a cambio consiguió recuperar a prisioneros. Ambos ganaron algo..
Ripio
#5 ¿Relacionada?
Es duplicada.
HeilHynkel
No, esta es la confirmación por la otra parte.
suppiluliuma
Resumen de comentarios de este envío: los Zazis de MNM, con esperanzas renovadas en su Dios-Emperador Donald I de Orange, El Pacifista. No esperéis ninguna crítica de los Zazis de MNM en los próximos días a las barbaridades de la administración Trump. Su Gran Esperanza Blanca ha vuelto.
alpoza
auguro el mayor ataque de los Rusos en lo que va de guerra en 3,2,1.
HeilHynkel
Más bien de los ucranianos bajo mando OTAN para incordiar, como han hecho otras veces.
Find
#7 Como les gusta a estos ucranianos incordiar, mira que no dejarse invadir
HeilHynkel
Con lo a gusto que están ellos dando golpes de estado neonazis para cambiar el régimen y comiendo la cabeza a la gente para que odien a sus vecinos y los quemen vivos ...
LisaPotter
Sería un combo perfecto para un terrorista de Europa del Este. (No quiero dar ideas).
ElenaCoures1
En 10 días
Projectsombra
Como se nota que a este idiota(Trump) Putin lo trolea como quiere, le va dar unas semanas mas de tiempo haciendo como que negocian al igual que con su enviado , mientras este continua su ofensiva tan tranquilamente y así hasta que acabe la guerra.
