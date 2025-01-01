El Kremlin anuncia que Trump y Putin se reunirán probablemente la semana que viene

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "hay muchas posibilidades" de que se reúna "muy pronto" con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra de Ucrania. Minutos después, el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov confirmó que el encuentro se producirá en los próximos días. "La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días tomarán sus preparativos", dijo Ushakov.