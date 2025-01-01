El Kremlin anuncia que Trump y Putin se reunirán probablemente la semana que viene

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "hay muchas posibilidades" de que se reúna "muy pronto" con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra de Ucrania. Minutos después, el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov confirmó que el encuentro se producirá en los próximos días. "La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días tomarán sus preparativos", dijo Ushakov.
Ojala sea el fin de la guerra.
Dirán cosas bonitas y harán lo que les salga de los huevos. Occidente no va a levantar las sanciones ni se va a comprometer a dejar a ucrania neutral. A EEUU le sigue interesando una Rusia enfrentada con Europa. Y Rusia poco a poco aunque sea con un gran coste lo peor ya lo ha pasado.
Yo no veo el fin de la guerra próximo.
Con este alto el fuego ganaría tiempo para reforzar sus linias.
Un alto el fuego tiene que beneficiar ambas partes si no, no tiene sentido.
Un ejemplo sería el último de Gaza e Israel. Hamas consiguió tiempo para reorganizarse e Israel a cambio consiguió recuperar a prisioneros. Ambos ganaron algo..
Es duplicada.
No, esta es la confirmación por la otra parte.
Más bien de los ucranianos bajo mando OTAN para incordiar, como han hecho otras veces.
Con lo a gusto que están ellos dando golpes de estado neonazis para cambiar el régimen y comiendo la cabeza a la gente para que odien a sus vecinos y los quemen vivos ...