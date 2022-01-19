Kolyuchin: La pequeña isla abandonada tan remota que ha sido invadida por osos polares

Han aparecido imágenes de osos polares que se han apoderado de una estación meteorológica de la era soviética en la isla Kolyuchin, en el mar de Chukotka, Rusia. Decenas de estas criaturas deambulan ahora libremente por los edificios desiertos, observando desde las ventanas rotas. La estación meteorológica quedó abandonada a principios de la década de 1990, tras el colapso de la Unión Soviética.
