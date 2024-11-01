edición general
Kleroterion, el sistema que se utilizaba en la antigua Atenas para elegir a los líderes de la democracia

Esta máquina permitía seleccionar de manera aleatoria a los ciudadanos que ocuparían ciertos cargos públicos

