King Gizzard and the Lizard Wizard publica su música en Bandcamp con precio libre

King Gizzard and the Lizard Wizard fueron noticia hace poco por retirar su música de Spotify. Ahora, su discografía se puede descargar en bandcamp a precio libre o directamente gratis.

#3 Leon_Bocanegra
Cuidado no colapsen la página con tanto disco.
devilinside #7 devilinside
#3 ¿Los perezosos esos? No lo creo
shinjikari #2 shinjikari
¡Grupazo!. Y encima en FLAC {0x1f60d} Voy a dejarles unos euros.
Concavenator #6 Concavenator
Grupazo único e inimitable. Meneo.
#4 bambam6667
como va esto de Bandcamp para los usuarios?, porque veo que puedes comprar los discos y canciones, pero también he puesto uno y me estaba dejando escucharlo sin haber comprado nada. Hay algunas escuchas gratuitas de forma limitada y luego ya ves si pagas? o como funciona esto?
karramarro #5 karramarro
#4 Creo que el límite de escuchas por usuario por canción y disco lo pone cada autor.
