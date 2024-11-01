·
15
meneos
21
clics
King Gizzard and the Lizard Wizard publica su música en Bandcamp con precio libre
King Gizzard and the Lizard Wizard fueron noticia hace poco por retirar su música de Spotify. Ahora, su discografía se puede descargar en bandcamp a precio libre o directamente gratis.
|
etiquetas
:
king
,
gizzard
,
despotify
,
bandcamp
7 comentarios
#1
karramarro
Aquí el enlace directo.
kinggizzard.bandcamp.com/music
3
K
33
#3
Leon_Bocanegra
Cuidado no colapsen la página con tanto disco.
2
K
27
#7
devilinside
#3
¿Los perezosos esos? No lo creo
0
K
12
#2
shinjikari
¡Grupazo!. Y encima en FLAC
Voy a dejarles unos euros.
1
K
14
#6
Concavenator
Grupazo único e inimitable. Meneo.
1
K
11
#4
bambam6667
como va esto de Bandcamp para los usuarios?, porque veo que puedes comprar los discos y canciones, pero también he puesto uno y me estaba dejando escucharlo sin haber comprado nada. Hay algunas escuchas gratuitas de forma limitada y luego ya ves si pagas? o como funciona esto?
1
K
9
#5
karramarro
#4
Creo que el límite de escuchas por usuario por canción y disco lo pone cada autor.
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
kinggizzard.bandcamp.com/music