3
meneos
364
clics
Kim, 29 años, finge un viaje a lo mochilera por el mundo mientras se daba rayos UVA para parecer morena
Lo que pensaba que era su viaje soñado acaba en una tremenda decepción y una profunda tristeza.
|
etiquetas
:
redes sociales
,
viajes
,
mentira
2
1
2
K
31
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
2
K
31
actualidad
#2
Elbaronrojo
Se dio de bruces con la realidad. Habría sido mejor si contase que es muy peligroso eso de romantizar el viajar solo y que no es tan idílico como algunos cuentan.
0
K
10
#1
anamabel
Su necesitaba fingir que viajaba sólo para publicar fotos en Instagram, mejor que se quede en casa. Los estafadores le hicieron un favor.
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
