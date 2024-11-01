edición general
Kim, 29 años, finge un viaje a lo mochilera por el mundo mientras se daba rayos UVA para parecer morena

Lo que pensaba que era su viaje soñado acaba en una tremenda decepción y una profunda tristeza.

Elbaronrojo
Se dio de bruces con la realidad. Habría sido mejor si contase que es muy peligroso eso de romantizar el viajar solo y que no es tan idílico como algunos cuentan.
anamabel
Su necesitaba fingir que viajaba sólo para publicar fotos en Instagram, mejor que se quede en casa. Los estafadores le hicieron un favor.
