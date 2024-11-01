·
KIKE sale a la luz: Bernardo Quintero encuentra, 33 años después, al autor del virus que cambió su vida
Dos pistas ocultas en el código del virus 'Málaga' llevan al directivo de Google a resolver el enigma y a vivir un emotivo encuentro con el hijo de su creador.
virus
malaga
retroinformatica
tecnología
