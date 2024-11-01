edición general
Kiev denuncia el «secuestro» de siete ucranianos en Hungría cuando trasladaban 71 millones de euros

Se trata de empleados de banca ucranianos que estaban trasladando efectivo y oro a un banco austriaco

| etiquetas: kiev , zelensky , ucrania , orban , hungría , austria , banco , millones , euros
comentarios
#2 Barriales *
Dinero de la Union Europea, robado por sus dirigentes, incluido su presidente y camino de Suiza.
Asunto zanjado.
ElBeaver #5 ElBeaver
#2 ¿Te refieres a Orbán?
#3 capitan.meneito
A 10millones por ukraniano
antesdarle #4 antesdarle *
Pide suscripción. No se puede leer.  media
Spirito #7 Spirito
Vaya... tendrá que venir de nuevo Zelenski a pedirnos más millones de euros.
