5
meneos
34
clics
Kiev denuncia el «secuestro» de siete ucranianos en Hungría cuando trasladaban 71 millones de euros
Se trata de empleados de banca ucranianos que estaban trasladando efectivo y oro a un banco austriaco
|
etiquetas
:
kiev
,
zelensky
,
ucrania
,
orban
,
hungría
,
austria
,
banco
,
millones
,
euros
4
1
1
K
61
actualidad
7 comentarios
4
1
1
K
61
actualidad
#2
Barriales
*
Dinero de la Union Europea, robado por sus dirigentes, incluido su presidente y camino de Suiza.
Asunto zanjado.
1
K
27
#5
ElBeaver
#2
¿Te refieres a Orbán?
0
K
7
#1
pitercio
#0
mira a ver
www.meneame.net/story/ucrania-acusa-hungria-tomar-como-rehenes-siete-e
0
K
18
#3
capitan.meneito
A 10millones por ukraniano
0
K
11
#4
antesdarle
*
Pide suscripción. No se puede leer.
0
K
11
#7
Spirito
Vaya... tendrá que venir de nuevo Zelenski a pedirnos más millones de euros.
0
K
9
#6
ElBeaver
un poco mas extensa en ingles.
www.theguardian.com/world/2026/mar/06/hungary-seizes-millions-euros-ca
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
Asunto zanjado.