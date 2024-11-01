Keynes y el dinero, o ¿dónde se ha ido todo el dinero? [en]

La respuesta a la pregunta «¿dónde ha ido a parar todo el dinero?» es «en su mayor parte a la economía financiera». ¿Cómo podemos sacarlo de la economía financiera? Dado que la educación de los políticos contemporáneos ha retrocedido aproximadamente al nivel en que se encontraba en la época de Keynes, la solución que manejan es desarrollar la industria armamentística en sus formas tradicionales y nuevas híbridas. Las políticas de adquisición militar, liberadas de sus límites ortodoxos para generar empleo y crecimiento.