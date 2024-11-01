edición general
Kenneth Rogoff sobre la caída del dólar: el autor de "Nuestro dólar, tu problema" sostiene que Estados Unidos ha abusado del poder del dólar para aplicar sanciones con fines de presión [EN]

Es en los sistemas financieros internacionales donde reside el poder. Estados Unidos puede imponer sanciones a otros países, congelar sus activos o excluirlos de los sistemas de pagos internacionales. Aquí es también donde el poder del dólar está menguando: «La forma en que el dólar perderá influencia será cuando Europa y China construyan sus propias infraestructuras financieras, a nivel internacional, para poder procesar pagos sin pasar por Estados Unidos». Esto, dijo, es «muchísimo más barato que hace 50 años... China se está apresurando a hacerlo».

En 2023 Marco Rubio ya dijo que le preocupaba la desdolarizacion de los países del mundo porque no tendrían a quien sancionar

China ya tiene CIPS
