Katy Perry lanza su tarjeta de crédito a la Fontana di Trevi y genera muchas críticas en redes sociales

Este lugar es uno de los sitios de Roma donde más gente se concentra. Muchos usuarios han criticado en redes sociales que no se puede dar ni un solo paso y que incluso estaba demasiado saturada de turistas. Por eso es que la cantante decidió ocultar su identidad lo máximo posible, para evitar que las personas le reconociesen. Lo que más ha sorprendido a sus fans es que la estadounidense dejó durante unos minutos la tarjeta suelta en el agua, pero en cuanto vio que se comenzó a alejar se agachó rápidamente a recogerla.