Katherine Yuliet, la víctima mortal número 1.323 por violencia machista

Katherine Yuliet asesinada en Sevilla presuntamente por su expareja, es la víctima mortal número 1.323 por violencia machista en España.

#2 DenisseJoel *
> desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2003

Ese es el truco, usar un criterio contable acumulativo que no se utiliza en ningún otro delito. Marca España.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
#2 este criterio contable acumulativo no está generalizado y es solo sensacionalista.
Habitualmente se usan datos anuales para ver la evolución.
No hay truco.
#6 DenisseJoel
#4 Ya. Otro truco es redefinir un delito en función de cuál sea el sexo de los involucrados. Marca España también.
Y por supuesto, no se hacen estadísticas más que para uno de los cuatro casos posibles.
Andreham #3 Andreham
Pues como tengan que sacar el número de cada muerto en accidente laboral o negligencia médica o muerto violento en guerras u otros delitos (como los relacionados con "ajustes de cuenta") sí que daría miedo.
volandero #7 volandero
#3 Ah vale, pues que no hagan nada contra los asesinatos machistas hasta que no acaben con los accidentes laborales.

Pero que no luchen contra los accidentes laborales hasta que no acaben con las neglicencias médicas.

Y que no hagan nada contra las negligencias médicas hasta que no acaben con las guerras.

Pero que no acaben con las guerras hasta que acaben con los ajustes de cuentas.

Y que no luchen contra los ajustes de cuentas hasta que acaben con los asesinatos machistas.

Si España no es rica es porque no quiere, si vamos sobrados de talento.
denocinha #1 denocinha
Presuntamente por su ex-pareja, pero seguro que el motivo es el machismo. Maldita propaganda
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
si, mucho romperse la camisa, pero a la hora de la verdad, las pulseras y tal jiji jaja que nos vamos de excursion a cabo verde.
