Kast admite que se equivocó al invitar a un almuerzo a unos amigos en la sede del Gobierno

"Cometí un error por desconocimiento y no se va a volver a repetir, así que no se preocupen", afirmó el gobernante ultraderechista en un discurso en la sede del Consejo para la Transparencia (CPLT), en Santiago. Kast, el primer mandatario en vivir en La Moneda desde 1958, organizó el pasado 10 de abril un almuerzo privado con sus excompañeros de Derecho de la Universidad Católica en uno de los salones de este palacio neoclásico, ubicado en el corazón de Santiago.