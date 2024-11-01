Karoline Leavitt en una entrevista afirmando que “habrá disparos” antes del tiroteo en la Cena de la Casa Blanca [ENG]  

Un vídeo de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha generado revuelo en internet antes del incidente con disparos durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCD), después de que animara a los espectadores a estar atentos, insinuando que Donald Trump “iba a dar caña” y que habría “disparos”. A medida que se desarrollaba el incidente, Trump, la Primera Dama, el vicepresidente JD Vance y otros altos cargos fueron evacuados de forma repentina después de que se produjeran disparos cerca del salón principal.