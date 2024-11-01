Kapeleia, las tabernas de la antigua Grecia frecuentadas por hombres, mujeres y esclavos

El historiador James Davidson pintó una imagen de la Atenas clásica: una ciudad cuya población entera, al caer la noche, atestaba los kapeleia. Esta afirmación, que compara estas tabernas democráticas con los comedores comunales espartanos, es el punto de partida de una búsqueda arqueológica tan fascinante como complicada: encontrar el rastro físico de estos lugares que, según las fuentes escritas, eran omnipresentes, pero que han sido misteriosamente ignorados por la pala y el pincel. Si todo el mundo acudía a ellas, ¿donde están los restos?