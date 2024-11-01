edición general
Kantar Media ofrece una explicación técnica que acaba con la conspiración de las audiencias

Ante el crecimiento de los datos de TVE, desde la derecha empiezan a esparcir que Kantar Media ha sido "comprada" por el Gobierno. ElPlural.com ha podido hablar con fuentes vinculadas a la empresa para conocer cómo funcionan las mediciones. Esta es la explicación técnica que desmonta el bulo sobre las audiencias. En primer lugar, cabe destacar que Kantar Media es el "dueño" del panel en España. ¿Esto qué quiere decir? Que son los "dueños del dato". Este panel está compuesto por unos 6.000 hogares que constan, a su vez, de unas 16.000 personas

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Buah que sorpresa, emites un pelín menos de mierda que las demás cadenas y sube tu audiencia...

Igual en lugar de llorar tan amargamente, el resto de emisoras deberían tomar nota y dejarse de tantas Islas de los mierdosos, Grandes Marranos y todos esos magazines para peña amargada y reprimida tipo Anal Roza y Despojo Púbico.
Yuiop #2 Yuiop
Qué fácil es soltar trolas, mentiras, bulos..., sólo hay que soltar la primera chorrada con mala intención que te venga a la cabeza; y que difícil es luego tener que andar explicando la verdad, hay que dar datos, información, fuentes y demás.
Pasa lo mismo con las denuncias de abogados cristianos por ejemplo. Van con la primera denuncia chorra que ellos consideren y luego el denunciado a hacer un esfuerzo económico y pérdida de tiempo en los juzgados.
Es más fácil destruir que construir. Es más fácil hacer daño que hacer el bien.
