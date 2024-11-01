Kantar Media ofrece una explicación técnica que acaba con la conspiración de las audiencias

Ante el crecimiento de los datos de TVE, desde la derecha empiezan a esparcir que Kantar Media ha sido "comprada" por el Gobierno. ElPlural.com ha podido hablar con fuentes vinculadas a la empresa para conocer cómo funcionan las mediciones. Esta es la explicación técnica que desmonta el bulo sobre las audiencias. En primer lugar, cabe destacar que Kantar Media es el "dueño" del panel en España. ¿Esto qué quiere decir? Que son los "dueños del dato". Este panel está compuesto por unos 6.000 hogares que constan, a su vez, de unas 16.000 personas