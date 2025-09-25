Kamala Harris se desmarca de la politica de biden sobre Israel

107 Days, el libro −mezcla de memoria política y diario de campaña− que la excandidata demócrata acaba de publicar y que ha presentó en un Manhattan. Harris también recordó que dio un discurso en Alabama en los días posteriores al ataque de Hamás en el que alertó sobre la “hambruna en Gaza” y que eso le valió la “dura reprimenda de algunos en la Casa Blanca”. La exvicepresidenta también acusó a la Administración de Trump de “silenciar a la oposición”. “¡Es como un régimen comunista!“, exclamó.