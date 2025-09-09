edición general
La Justicia tumba el recurso del Obispado de Córdoba contra la inscripción catastral de una finca que ya perdió en los tribunales

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha puesto fin al último intento del Obispado de Córdoba en su pugna por una finca de Hornachuelos al desestimar el recurso que había presentado contra la inscripción catastral a favor de la ganadería titular de los terrenos. Según la sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera ajustada a derecho la alteración catastral aprobada por la Gerencia del Catastro de Córdoba y rechaza los argumentos del Obispado, que ya había perdido en los tribunales la titularidad de los terrenos.

Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Que morro tienen en ese obispado, son unos espabilados, esta vez les ha salido el tiro por la culata.
Kamillerix #1 Kamillerix
A pagar las costas judiciales!!! >:-(
#2 laruladelnorte
. El Juzgado de Primera Instancia de Posadas primero, y más tarde la Audiencia Provincial de Córdoba, desestimaron las pretensiones del Obispado, al considerar que no había acreditado título de propiedad suficiente. El Obispado siempre ha alegado que fue una donación que recibió en marzo de 1955. Ambas resoluciones judiciales fueron recurridas, pero el Tribunal Supremo, en 2022, cerró definitivamente la vía civil confirmando que el Obispado de Córdoba no era titular de la finca.

El día que investiguen las propiedades de la iglesia se van a llevar muchas sorpresas, o no...
Andreham #3 Andreham
Una donación en 1955 es motivo más que suficiente para denegarla e investigar quién era el dueño en 1938 para devolverle la titularidad.
