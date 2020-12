La Justicia salva el idioma español in extremis al acabar con el modelo de inmersión lingüística en Catalunya

En el último segundo, y cuando ya todo el mundo empezaba a hablar en catalán, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acabado con el sistema de inmersión lingüística en Catalunya. “Noooo, rápidoooo, le quedan dos horas de vida al castellano… oh, oh, jo mateix ho estic oblidando tot, no entenc ni lo que estoy diciendo… Nos queda poc tiemps”, han dicho los jueces esta mañana, segundos antes de que el castellano, el idioma oficial de España con más de 600 millones de hablantes en todo el mundo, desapareciera de la faz de la Tierra.