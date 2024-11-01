La Justicia reconoce un «vínculo directo» entre el cáncer de mama de una enfermera y su trabajo en el turno de noche durante 25 años  

Los magistrados consideran que existe una probabilidad suficientemente elevada de que el cáncer esté relacionado con las 140 noches de trabajo anuales durante un cuarto de siglo La Justicia Francesa ha reconocido como enfermedad profesional el cáncer de mama desarrollado por una enfermera del hospital de Martigues, localidad cercana a Marsella, tras concluir los tribunales que la enfermedad está directamente relacionada con las condiciones laborales de la sanitaria