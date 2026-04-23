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La justicia ordena a RTVE emitir una rectificación solicitada en los tribunales por el Gobierno de Ayuso
El programa ‘Mañaneros’ vinculó en un rótulo la concesión de una subvención al Colegio de Abogados de Madrid con su papel como acusación en el juicio contra el fiscal general del Estado
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:
ayuso
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rtve
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tribunal
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#4
Pertinax
#0
Diría que es multidupe.
meneame.net/story/justicia-obliga-rtve-presidente-rectificar-rotulo-ma
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#6
yoma
#5
Vamos que mejor se hubieran callado, porque como TVE se ponga a aclarar y completar la información como les piden, encima van a quedar peor.
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#7
jonolulu
*
#5
De tu enlace
Desde el tribunal reiteran que
el procedimiento judicial “no tiene que establecer la veracidad de los datos aportados
, procediendo por ello determinar que la noticia emitida frente a la que se ejerció el derecho de rectificación tenía una finalidad inequívocamente informativa y no de opinión, como alegan los codemandados”.
#6
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#2
jonolulu
Es el derecho a rectificación que tiene cualquier ciudadano para dar su versión cuando le aluden en un medio, no quiere decir que TVE haya mentido, pero la derecha hablará de manipulación, teleSánchez y demás
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-7248
Sin entrar a valorar la veracidad de esa afirmación
, la sentencia, leída por este diario, ampara el derecho del Ejecutivo autonómico a “ofrecer hechos, datos o información que puntualice o complemente la información emitida, de modo que el titular del derecho pueda dar su propia versión”.
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#3
jonolulu
*
#1
Mira, si antes lo digo en
#2
...
No, no condenan a TVE a rectificar, condenan a TVE a publicar la rectificación que hace la CAM, que puede ser cierta o no
@Golan_Trevize
@El_dinero_no_es_de_nadie
2
K
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#5
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#2
La Justicia considera que la información que aparecía en él era "inexacta" e "incompleta" y condena a los demandados a hacer una rectificación.
Según el acto, la noticia de Mañaneros “omite el motivo” de la subvención del Ejecutivo regional al ICAM, “que es el pago de turno”, y sostiene que “la omisión de ese dato en la noticia emitida con carácter informativo lleva a considerar acreditada la inexactitud de la misma”.
www.eldiario.es/vertele/noticias/justicia-condena-gobierno-ayuso-deman
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#1
Mesto
La televisión pública nacional condenada a rectificar por lanzar bulos contra la oposición.
Todo correcto en Tele-Pedro.
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#8
calde
#1
Sonais muy ridículos los que decís lo de telepedro cuando calláis (o incluso defendéis) al gobierno de Ayuso. Al punto de dar vergüenza ajena.
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menéame
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meneame.net/story/justicia-obliga-rtve-presidente-rectificar-rotulo-ma
Desde el tribunal reiteran que el procedimiento judicial “no tiene que establecer la veracidad de los datos aportados, procediendo por ello determinar que la noticia emitida frente a la que se ejerció el derecho de rectificación tenía una finalidad inequívocamente informativa y no de opinión, como alegan los codemandados”.
#6
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-7248
Sin entrar a valorar la veracidad de esa afirmación, la sentencia, leída por este diario, ampara el derecho del Ejecutivo autonómico a “ofrecer hechos, datos o información que puntualice o complemente la información emitida, de modo que el titular del derecho pueda dar su propia versión”.
No, no condenan a TVE a rectificar, condenan a TVE a publicar la rectificación que hace la CAM, que puede ser cierta o no
@Golan_Trevize @El_dinero_no_es_de_nadie
Según el acto, la noticia de Mañaneros “omite el motivo” de la subvención del Ejecutivo regional al ICAM, “que es el pago de turno”, y sostiene que “la omisión de ese dato en la noticia emitida con carácter informativo lleva a considerar acreditada la inexactitud de la misma”.
www.eldiario.es/vertele/noticias/justicia-condena-gobierno-ayuso-deman
Todo correcto en Tele-Pedro.