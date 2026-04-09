La justicia ordena la paralización inmediata de parte de las obras de la urbanización de lujo Cuna del Alma en Tenerife

La justicia acaba de ordenar la paralización inmediata de una parte importante de las obras de construcción de la urbanización de lujo Cuna del Alma en el sur de Tenerife. La magistrada del Juzgado de Instancia Número 1 de Arona acepta la petición de la Fiscalía de detener los trabajos en la zona de servidumbre de paso, los 100 metros del litoral del Puertito de Adeje que quedan inmediatamente después de la orilla.