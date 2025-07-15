edición general
12 meneos
14 clics
La justicia obliga a Milei a dar explicaciones por exponer a un niño autista en las redes

La justicia obliga a Milei a dar explicaciones por exponer a un niño autista en las redes

Un juez admite la queja de Ian Moche contra el presidente argentino al considerar que lo acusó de ser “ultrakirchnerista” desde una cuenta oficial

| etiquetas: ian moche , autismo , milei , exponer , rrss , argentina
10 2 1 K 120 actualidad
1 comentarios
10 2 1 K 120 actualidad
#1 poxemita
Que nivelazo tiene Argentina que el imbécil de su presidente se enfrenta a un niño de 12 años.
1 K 30

menéame