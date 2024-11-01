edición general
13 meneos
101 clics
La Justicia obliga a devolver 136.000 euros a una mujer que compró una vivienda que era un granero sin licencia. No tiene que pagar por el engaño sufrido

La Justicia obliga a devolver 136.000 euros a una mujer que compró una vivienda que era un granero sin licencia. No tiene que pagar por el engaño sufrido

Compra una casa por 136.000 euros y descubre que en realidad era un granero reconstruido sin licencia: la justicia anula la venta por consentimiento viciado. El permiso para ampliar la vivienda fue revocado al detectarse que la construcción original carecía de licencia, el tribunal obligó al vendedor a devolver el dinero y declaró responsable también al notario.

| etiquetas: vivienda , estafa , justicia
11 2 3 K 106 actualidad
14 comentarios
11 2 3 K 106 actualidad
Raziel_2 #1 Raziel_2
Otro notario lleno de mierda hasta el cuello.
1 K 22
#2 yukatan
#1 doy fe
2 K 29
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#2 feature
0 K 10
#4 yukatan
#3 dan fe... pero confianza cada vez menos
1 K 10
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#4 cuestión de fe...no de resultados.

En eso se basa.
0 K 10
LinternaGorri #14 LinternaGorri
#1 Preocupao
0 K 11
Pertinax #13 Pertinax *
#12 El medio es el que es, y las intenciones quizás sean tan aviesas como las de #0, que ni se ha dignado a editar para aclarar este dato, que es importante.
0 K 20
Pertinax #5 Pertinax *
#0 En Francia. Que se te ha olvidado ponerlo en tu cherry picking habitual, por lo que sea.
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#5 Por lo que sea no aparece en los primeros párrafos de la noticia y es mi culpa, por lo que sea
0 K 20
Pertinax #9 Pertinax *
#8 Aparece concretamente en el primer párrafo de la noticia, que casualmente no es el que has elegido para la entradilla. Estás a tiempo de editar para ubicar al respetable, que ya conocemos de sobra tu campaña, y este envío no tiene nada que ver con España.
0 K 20
#10 chocoleches
#9 Aparece que le ha pasado a una mujer francesa, que podría estar comprando una casa en Requejo, de hecho no indican en ningún momento donde ha pasado.
0 K 12
Pertinax #11 Pertinax *
#10 Ya te lo digo yo: Los Vosgos, norte de Francia, según informa Figaro Inmobilier. Soy un Hacker.
0 K 20
#12 chocoleches
#11 Ya he visto que hay un link, eso no cambia el hecho de que no indican en ningún sitio donde pasa la noticia.

Lucía estaría suspendida en cualquier clase de redacción periodística, pero no de la facultad, de primaria.
0 K 12
Fumanchu #7 Fumanchu
Pero, se queda tambien el terreno?
0 K 7

menéame