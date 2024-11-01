La Justicia obliga a devolver 136.000 euros a una mujer que compró una vivienda que era un granero sin licencia. No tiene que pagar por el engaño sufrido

Compra una casa por 136.000 euros y descubre que en realidad era un granero reconstruido sin licencia: la justicia anula la venta por consentimiento viciado. El permiso para ampliar la vivienda fue revocado al detectarse que la construcción original carecía de licencia, el tribunal obligó al vendedor a devolver el dinero y declaró responsable también al notario.
| etiquetas: vivienda , estafa , justicia
