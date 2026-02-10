edición general
La justicia italiana interviene Glovo por explotar a los repartidores | Economía | EL PAÍS

La Fiscalía investiga salarios por debajo del umbral de la pobreza, turnos de hasta 12 horas y un control constante de los trabajadores de la filial italiana a través de la aplicación

#3 cajadecartonmojada
¿Pero los problemas de Glovo no eran por culpa de una ministra comunista de España y que les tenía manía?
Pues si también les tienen manía los gobiernos anticomunistas no españoles ya no sé :-S
#1 Suleiman
Aquí pasa exactamente lo mismo. No sé qué habrá sido de la tan cacareada ley Rider....
yabumethod #2 yabumethod
Yo no sé como un modelo de negocio como ese ha podido aguantar tanto tiempo en Europa. A ver si los fulminan de una vez.
#4 luckyy
#2 porque la derecha lo ha defendido. Libertaz lo llaman
