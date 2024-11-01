·
9
meneos
18
clics
La justicia da la razón a ELA y las empresas deberán aplicar el convenio de Transporte de Viajeros (UBER)
Con esta primera demanda,
las personas trabajadoras de UBER demandantes percibirán más de 10.000 euros más al año
de salario.
|
etiquetas
:
uber
,
convenio transporte viajeros bizkaia
,
sindicato ela
