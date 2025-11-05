edición general
La Justicia de Bolivia anula la condena por golpe de Estado a Jeanine Áñez y ordena su liberación inmediata

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ha anulado este miércoles la condena de diez años de cárcel impuesta a la opositora y autoproclamada expresidenta Jeanine Áñez por golpe de Estado y ha ordenado su liberación inmediata. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, ha explicado que la decisión, con el visto bueno de todo el tribunal, se fundamenta en "algunos argumentos" tales como "la retroactividad de la ley", ya que el tipo penal por el cual fue condenada sufrió cambios posteriores, por lo que no está garantizado el derecho al debido

calde #1
Así no hay quien pueda confiar en la justicia.

Hoy eres culpable de un delito muy grave, mañana absuelto... o al revés.

No es sólo Bolivia, lo vemos aquí, y también le ha sucedido a Trump.

#5 NoMeVeas
#1 Es una puta inquisición da igual donde mires. Nunca se ha cumplido tan fuertemente el dicho "la justicia es para el robagallinas". Yo solo digo que la carta de derechos humanos (que si, puro papel) otorga el derecho a los pueblos a, por los medios que sean, instaurar un sistema de derecho democrático. Va siendo hora de aprender química.
#3 NoMeVeas
Pfff jjajajajajajaj, veo que los estados capitalistas aliados/súbditos del imperio usanos se han quedado sin fuelle y han decidido tirar el lastre que suponía una verdadera justicia para imponer ese sistema tan natural que necesita ser impuesto...

Por cierto, ya se nos olvido, pero esta mujer permitió la masacre de los mapuches.
sotillo #7
#3 Normal, estaba armada con una biblia y ahora será peor, pedirá ojo por ojo
#2 Suleiman
Es curioso, creo que ha coincidido con algo importante que ha pasado en Bolivia hace poco ... Y esto es el principio.
Kafkarudo #4
Era muy injusto meter presa una mujer que ejerció un cargo de transición apoyada por el legislativo después que el pedófilo Evo Morales rompiera el orden constitucional.
#6 NoMeVeas
#4 Esa mujer ejerció cometió un pucherazo y dio carta blanca a las fuerzas de represión para masacrar Mapuches. Bueno, se que te la suda, los del malismo solo entendéis el lenguaje de la violencia, pero para el resto que me pueda leer.
EldelaPepi #8
#6
Me encantaría aplicar aquello de no atribuir a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez, pero me temo que no es el caso.
