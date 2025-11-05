La Justicia de Bolivia anula la condena por golpe de Estado a Jeanine Áñez y ordena su liberación inmediata

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ha anulado este miércoles la condena de diez años de cárcel impuesta a la opositora y autoproclamada expresidenta Jeanine Áñez por golpe de Estado y ha ordenado su liberación inmediata. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, ha explicado que la decisión, con el visto bueno de todo el tribunal, se fundamenta en "algunos argumentos" tales como "la retroactividad de la ley", ya que el tipo penal por el cual fue condenada sufrió cambios posteriores, por lo que no está garantizado el derecho al debido
| etiquetas: bolivia , jeanine añez
Hoy eres culpable de un delito muy grave, mañana absuelto... o al revés.
No es sólo Bolivia, lo vemos aquí, y también le ha sucedido a Trump.
Por cierto, ya se nos olvido, pero esta mujer permitió la masacre de los mapuches.
Me encantaría aplicar aquello de no atribuir a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez, pero me temo que no es el caso.