más visitadas
12708
clics
¿Cuánto han crecido los coches? Las fotos que lo demuestran es para alucinar
7776
clics
Cómo poner las cosas por escrito aunque no quiera la empresa
6656
clics
Qué es un reventón térmico, el fenómeno que ha provocado una evacuación en Playa Granada que parece de película: “Se recomienda a la población no salir a la calle”
7820
clics
La hortera decoración de la Casa Blanca con Trump: "El estilo Casino Cutre se le está yendo de las manos"
4053
clics
Este español se ha jubilado a los 60 años con una pensión de más de 3.000 euros y le ha ganado la partida a la Seguridad Social
más votadas
550
Feijóo aseguró que el despido de 436 brigadistas hace quince días no afecta a la lucha contra el fuego [HEMEROTECA]
312
No ha muerto en accidente, es fruto de la precariedad y forma de trabajar de la Junta
430
El Supremo ratifica la condena a El Confidencial por publicar los audios en los que Florentino Pérez dice que Ferreras es “su hombre”
404
La hipocresía del PP frente a emergencias, al descubierto por la hemeroteca
444
Mañueco no pide el Nivel 3 de emergencia para no tener que reportar a Marlaska
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
22
clics
La Justicia argentina rechaza una denuncia contra Milei por un comentario ofensivo a un niño autista: "Es libertad de expresión"
En su argumentación, el juez recurrió a un razonamiento ya usado en el caso de la criptomoneda $LIBRA, cuyo lanzamiento fue promocionado por el presidente.
|
etiquetas
:
milei
,
justicia
,
autismo
,
denuncia
,
argentina
13
2
0
K
163
actualidad
21 comentarios
13
2
0
K
163
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
pcmaster
Entonces decir que Milei es un imbécil también es libertad de expresión, ¿verdad?
8
K
94
#3
Verdaderofalso
#2
si lo haces en las redes sociales, según su argumento… no?
www.meneame.net/story/milei-ante-justicia-insultar-ian-moche-no-soy-pr
1
K
34
#10
sald64059
#2
es ser demasiado amable.
1
K
17
#14
duende
*
#2
Si, así es, si eso fuera un delito, la mitad de argentina debería de estar en prisión.
0
K
7
#15
johel
*
#2
No es un imbecil, es un enfermo con problemas psicologicos gravisimos sin tratamiento. En este extraño mundo decir que esta loco seria insultarle pero eso si es libertad de expresion: Milei es un majadero, un loco, un lunatico, un chalado, un enfermo mental , un viandante con el cerebro cortocirtuitado, tiene una discoteca en la cabeza, tiene una liga de debate en la cabeza, oye mas ruido dentro que fuera... esta en resumidas cuentas para encerrarlo con camisa de fuerza y medicacion hasta que le salga espumilla por la boca.
0
K
10
#1
Verdaderofalso
*
Que sea o no libertad de expresión, deja claro el nivel ético, moral y de respeto hacia los demás de la persona que ataca a un niño
6
K
77
#16
Dragstat
#1
con el agravante que el tipo es el presidente del país. Ya no solo se representa a el mismo sino a una nación y debería mantener las formas pero claro ahí está Trump como líder del mundo libre dando ejemplo mientras se le aplaude con las orejas y se copia sus formas. Para llorar en que se ha convertido la política.
2
K
54
#5
Elbaronrojo
Lo típico de solo es libertad de expresión cuando insulto yo. Cuando me insultan ya es otra cosa muy distinta.
2
K
25
#8
karakol
"El funcionario puede no hablar en el ejercicio de sus responsabilidades oficiales, sino hablar con su propia voz. Y la libertad de expresión protege al funcionario público cuando habla como ciudadano, incluso sobre cuestiones de interés público", argumentó el juez federal Alberto Osvaldo Recondo al rechazar la denuncia presentada por la familia del niño.
El caso es que dice que lo hace no en calidad de presidente, sino de ciudadano particular. Cuan cobarde y saco de mierda…
» ver todo el comentario
1
K
23
#6
hazardum
Una cosa es un comentario genérico sobre un colectivo, y otra meterse con alguien con nombre y apellidos, y eso ya no es libertad de expresión, ya que puede atentar contra el honor de esa persona, y puede ser denunciable.
No parece tampoco que fuera un insulto grave, pero que un presidente de un pais publique insultos a un niño en una red social, pues es bastante bochornoso, la verdad, este hombre no rige bien.
2
K
13
#18
mcfgdbbn3
*
Vale. ¿Entonces los comentarios de Óscar Puente pasan a ser también libertad de expresión?
Está Milei como para hacer comentarios...
Los libra
︎ NO son así, su defecto es la indecisión, pero son gente muy equilibrada, así que algo le pasa en la cabeza, así que primero que comente sobre sí mismo y luego que mire a los demás.
0
K
12
#21
Verdaderofalso
#18
lo dices por los niños desalojados de un avión por liarla?
0
K
20
#12
Cantro
#9
porque no te has presentado y no te puedes votar a ti mismo
Si no, estoy seguro de que al menos tendrías un voto
0
K
10
#13
manolo_tenaza
#12
A mí no me gusta azotar a mujeres hasta sangrar, así que no me votaría ningún zurdo. Tienes razón.
1
K
-3
#19
Cantro
#13
Tú dejarías a esa mujer azotada hasta sangrar sin atención médica, sin protección de ninguna clase, y posiblemente de vuelta con su maltratador si resulta que es su pareja
Y vendrías a Menéame a hacer campaña
Si te presentases no te votaría ningún zurdo, pero el 100% de tus votantes serían subnormales
0
K
10
#20
manolo_tenaza
#19
Qué hablas muchacho, si no me conoces de nada. No hagas más el ridículo
0
K
5
#11
Lamantua
#9
A Milei sí.
0
K
9
#17
cybermouse
#9
Ni para eso sirves
0
K
8
#4
manolo_tenaza
Si hubiera dicho que le gusta azotar a las mujeres hasta sangrar habría sido apoyado por todos los zurdos
8
K
-55
#7
Lamantua
*
#4
El argentino es un cerdo-nazi. Habría que ver tu WhatsApp.
0
K
9
#9
manolo_tenaza
#7
A mí no me ha votado ningún subnormal
0
K
5
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
