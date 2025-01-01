edición general
La Justicia argentina rechaza una denuncia contra Milei por un comentario ofensivo a un niño autista: "Es libertad de expresión"

En su argumentación, el juez recurrió a un razonamiento ya usado en el caso de la criptomoneda $LIBRA, cuyo lanzamiento fue promocionado por el presidente.

| etiquetas: milei , justicia , autismo , denuncia , argentina
#2 pcmaster
Entonces decir que Milei es un imbécil también es libertad de expresión, ¿verdad?
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 si lo haces en las redes sociales, según su argumento… no?
www.meneame.net/story/milei-ante-justicia-insultar-ian-moche-no-soy-pr
#10 sald64059
#2 es ser demasiado amable.
duende #14 duende *
#2 Si, así es, si eso fuera un delito, la mitad de argentina debería de estar en prisión.
johel #15 johel *
#2 No es un imbecil, es un enfermo con problemas psicologicos gravisimos sin tratamiento. En este extraño mundo decir que esta loco seria insultarle pero eso si es libertad de expresion: Milei es un majadero, un loco, un lunatico, un chalado, un enfermo mental , un viandante con el cerebro cortocirtuitado, tiene una discoteca en la cabeza, tiene una liga de debate en la cabeza, oye mas ruido dentro que fuera... esta en resumidas cuentas para encerrarlo con camisa de fuerza y medicacion hasta que le salga espumilla por la boca.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Que sea o no libertad de expresión, deja claro el nivel ético, moral y de respeto hacia los demás de la persona que ataca a un niño
Dragstat #16 Dragstat
#1 con el agravante que el tipo es el presidente del país. Ya no solo se representa a el mismo sino a una nación y debería mantener las formas pero claro ahí está Trump como líder del mundo libre dando ejemplo mientras se le aplaude con las orejas y se copia sus formas. Para llorar en que se ha convertido la política.
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
Lo típico de solo es libertad de expresión cuando insulto yo. Cuando me insultan ya es otra cosa muy distinta.
karakol #8 karakol
"El funcionario puede no hablar en el ejercicio de sus responsabilidades oficiales, sino hablar con su propia voz. Y la libertad de expresión protege al funcionario público cuando habla como ciudadano, incluso sobre cuestiones de interés público", argumentó el juez federal Alberto Osvaldo Recondo al rechazar la denuncia presentada por la familia del niño.

El caso es que dice que lo hace no en calidad de presidente, sino de ciudadano particular. Cuan cobarde y saco de mierda…   » ver todo el comentario
hazardum #6 hazardum
Una cosa es un comentario genérico sobre un colectivo, y otra meterse con alguien con nombre y apellidos, y eso ya no es libertad de expresión, ya que puede atentar contra el honor de esa persona, y puede ser denunciable.

No parece tampoco que fuera un insulto grave, pero que un presidente de un pais publique insultos a un niño en una red social, pues es bastante bochornoso, la verdad, este hombre no rige bien.
#18 mcfgdbbn3 *
Vale. ¿Entonces los comentarios de Óscar Puente pasan a ser también libertad de expresión?

Está Milei como para hacer comentarios... :roll: Los libra {0x264e} ︎ NO son así, su defecto es la indecisión, pero son gente muy equilibrada, así que algo le pasa en la cabeza, así que primero que comente sobre sí mismo y luego que mire a los demás.¬¬
Verdaderofalso #21 Verdaderofalso
#18 lo dices por los niños desalojados de un avión por liarla?
Cantro #12 Cantro
#9 porque no te has presentado y no te puedes votar a ti mismo

Si no, estoy seguro de que al menos tendrías un voto
#13 manolo_tenaza
#12 A mí no me gusta azotar a mujeres hasta sangrar, así que no me votaría ningún zurdo. Tienes razón.
Cantro #19 Cantro
#13 Tú dejarías a esa mujer azotada hasta sangrar sin atención médica, sin protección de ninguna clase, y posiblemente de vuelta con su maltratador si resulta que es su pareja

Y vendrías a Menéame a hacer campaña

Si te presentases no te votaría ningún zurdo, pero el 100% de tus votantes serían subnormales
#20 manolo_tenaza
#19 Qué hablas muchacho, si no me conoces de nada. No hagas más el ridículo xD xD
Lamantua #11 Lamantua
#9 A Milei sí.
#17 cybermouse
#9 Ni para eso sirves :-D
#4 manolo_tenaza
Si hubiera dicho que le gusta azotar a las mujeres hasta sangrar habría sido apoyado por todos los zurdos
Lamantua #7 Lamantua *
#4 El argentino es un cerdo-nazi. Habría que ver tu WhatsApp. xD xD xD xD xD xD xD xD
#9 manolo_tenaza
#7 A mí no me ha votado ningún subnormal
