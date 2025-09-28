edición general
1 meneos
 

El Justicia de Aragón celebra 700 años de la prohibición de la tortura en Aragón

Tres pódcast en Aragón Radio y un libro divulgarán este episodio histórico y su impacto en la protección de los derechos humanos.

| etiquetas: justicia de aragón , prohibición tortura judicial en aragón , aragón
1 0 0 K 12 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 12 actualidad

menéame