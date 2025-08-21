La justicia anula una multa de 454 millones a Trump por fraude civil en su empresa

Un tribunal de apelación de Nueva York invalidó este jueves la multa de 454 millones de dólares impuesta en el 2024 al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a otros acusados en el caso por fraude civil en su empresa, que impulsó la fiscal del estado Letitia James. El tribunal de apelación opinó que la penalización, “que ordena a los acusados pagar casi 500 millones de dólares al estado de Nueva York, es una multa excesiva que viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, según recoge la cadena televisiva CNN en una...