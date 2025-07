Juristas por Palestina exige al Estado español que abandone la "pasividad cómplice" ante el genocidio en Gaza

La plataforma Juristas por Palestina, integrada por profesionales del Derecho, ha recordado en un comunicado que, tal como “estableció la Corte Internacional de Justicia en el caso Bosnia vs. Serbia (2007)”, “ante crímenes internacionales como el genocidio o el apartheid, los Estados no solo no deben abstenerse de participar, tienen la obligación activa de prevenir y poner fin a dichas violaciones”. Por ello, ha calificado la actitud del Estado español de “pasividad cómplice” ante el genocidio en Gaza.