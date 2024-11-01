edición general
Jurado declara culpable al padre del menor acusado del tiroteo mortal en Apalachee High School

En un veredicto sin precedentes en Georgia, Colin Gray ha sido hallado culpable de 27 cargos criminales por los hechos que se le imputan a su hijo, Colt Gray, presunto autor del tiroteo en Apalachee High School, que provocó la muerte de cuatro personas: dos maestros y dos estudiantes. Los fiscales dijeron que Gray dio a su hijo un arma y munición ignorando las ráfagas de ira y creando una obsesión por los tiradores. . En lugar de buscar ayuda, el padre le dio un rifle de asalto como regalo de Navidad y le permitió mantenerlo en su habitación.

Gadfly #1 Gadfly
Así si.
