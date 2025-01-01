Jupol tacha de «escándalo» que Marlaska ponga escolta a Sarah Santaolalla

El sindicato mayoritario de Policía Nacional, JUPOL, ha clamado este martes contra la decisión del Ministerio del Interior de poner escolta policial a la analista Sarah Santaolalla. La asociación tacha esta medida del Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska de «absoluto escándalo».
Las fuerzas de seguridad se deben al Estado y a la Sociedad. No piensan, ni tienen opinión política,.porque no les corresponde opinar políticamente sino obedecer y hacer cumplir las leyes y punto. Al que no le guste, que se vaya a trabajar al Sector Privado.
Y más vergonzoso que haya quien lo vea bien, más aún si es un "sindicato" policial