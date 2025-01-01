Jupol tacha de «escándalo» que Marlaska ponga escolta a Sarah Santaolalla

edición general
El sindicato mayoritario de Policía Nacional, JUPOL, ha clamado este martes contra la decisión del Ministerio del Interior de poner escolta policial a la analista Sarah Santaolalla. La asociación tacha esta medida del Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska de «absoluto escándalo».

Supercinexin #1 Supercinexin
Es una vergüenza, además de un peligro para la Democracia, que laz fuerzas de seguridad tengan ningún sindicato,. asociación o afiliación.

Las fuerzas de seguridad se deben al Estado y a la Sociedad. No piensan, ni tienen opinión política,.porque no les corresponde opinar políticamente sino obedecer y hacer cumplir las leyes y punto. Al que no le guste, que se vaya a trabajar al Sector Privado.
7 K 91
#5 mcfgdbbn3
#1: Yo no veo mal que tengan sindicato... pero sin tendencias políticas, solo para temas de conciliación, condiciones laborales, retribuciones y cosas así.
2 K 30
D303 #6 D303
#5 Pienso como tú, sindicatos perfecto, en el momento que se inclinen hacia algún partido político ilegalizados.
1 K 21
oceanon3d #7 oceanon3d
#5 El caso es que muchos no solo son ....como este de Jusapol que son mas de ir a la derecha derechas como el segundero de mi mi reloj
1 K 20
Alfon_Dc #4 Alfon_Dc
Lo que es una vergüenza es que "periodistas" puedan acosar ,rozando la agresión ,impunemente.
Y más vergonzoso que haya quien lo vea bien, más aún si es un "sindicato" policial
3 K 41
bacilo #2 bacilo
Ellos son más de escoltar a Vito Quilés cuando salen de trabajar.
2 K 29
TipejoGuti #3 TipejoGuti
Lo tranquilo que me deja que un montón de tío con media neurona y un arma se crean que tienen puto derecho a comentar o discutir las cosas que hacen los políticos. Ustedes a callar y mamar...o puerta.
0 K 11

