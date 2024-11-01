·
Jupiter, el primer superordenador a exaescala europeo, entra en funcionamiento
Estaba previsto su encendido para principios del año 2026, pero parece que se han acelerado los planes y el primer supercomputador a exaescala europeo ya "ha cobrado vida" al ponerse en marcha
#2
ombresaco
Por los componentes, no parece que sea un computador cuántico, pero habla de pretende alcanzar 50 qubits de capacidad de cálculo. Supongo que es una errata
1
K
22
#1
HeilHynkel
*
En breve, el trumpeto poniendo restricciones a NVIDA con la UE y a Ursula y a Feijoo aplaudiendo.
0
K
14
#5
Torrezzno
Estas dos frases van de la mano:
"Situado en Alemania, Jupiter es el supercomputador más potente de Europa y el cuarto del mundo, donde ocupa un lugar con el que la Unión Europea quiere garantizar su soberanía digital."
Y
"Jupiter está basado en 24.000 Superchips NVIDIA Grace, cada uno de ellos con 282GB de memoria HBM3e, unidos con 50.000 interconexiones de red con la arquitectura NVIDIA Quantum-2 InfiniBand y un sistema de refrigeración líquida. Su desarrollo ha sido financiado por la Unión Europea y por la propia Alemania."
0
K
13
#3
kinz000
Pasote de bicho.
0
K
11
#4
ombresaco
#3
para hacer cosas útiles como jugar al fornait o minar bizcoins logarítmicos mientras los 100tífikos dejan de jugar con sus chorradas
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
