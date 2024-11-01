edición general
11 meneos
27 clics
Jupiter, el primer superordenador a exaescala europeo, entra en funcionamiento

Jupiter, el primer superordenador a exaescala europeo, entra en funcionamiento

Estaba previsto su encendido para principios del año 2026, pero parece que se han acelerado los planes y el primer supercomputador a exaescala europeo ya "ha cobrado vida" al ponerse en marcha

| etiquetas: tecnología , ordenadores
9 2 0 K 83 tecnología
5 comentarios
9 2 0 K 83 tecnología
#2 ombresaco
Por los componentes, no parece que sea un computador cuántico, pero habla de pretende alcanzar 50 qubits de capacidad de cálculo. Supongo que es una errata
1 K 22
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
En breve, el trumpeto poniendo restricciones a NVIDA con la UE y a Ursula y a Feijoo aplaudiendo.
0 K 14
Torrezzno #5 Torrezzno
Estas dos frases van de la mano:

"Situado en Alemania, Jupiter es el supercomputador más potente de Europa y el cuarto del mundo, donde ocupa un lugar con el que la Unión Europea quiere garantizar su soberanía digital."

Y

"Jupiter está basado en 24.000 Superchips NVIDIA Grace, cada uno de ellos con 282GB de memoria HBM3e, unidos con 50.000 interconexiones de red con la arquitectura NVIDIA Quantum-2 InfiniBand y un sistema de refrigeración líquida. Su desarrollo ha sido financiado por la Unión Europea y por la propia Alemania."
0 K 13
kinz000 #3 kinz000
Pasote de bicho.
0 K 11
#4 ombresaco
#3 para hacer cosas útiles como jugar al fornait o minar bizcoins logarítmicos mientras los 100tífikos dejan de jugar con sus chorradas
0 K 11

menéame